Česko pošle Indonésii 10 milionů korun na humanitární pomoc

Česko pošle do Indonésie, zasažené zemětřesením a vlnami tsunami, na humanitární pomoc 10 milionů korun. Po schůzce s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO to řekl náměstek ministra zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD. Resort peníze do postižených oblastí pošle přes humanitární organizace jako je Červený kříž, které mají pracovníky přímo na místě a spolupracují i s tamějšími úřady. Česko se podle Petříčka chce zapojit i do obnovy postižených oblastí.

O uvolnění humanitární pomoci do výše deseti milionů korun může rozhodnout přímo ministr zahraničí Jan Hamáček (ČSSD). Vyšší pomoc by musela schválit vláda, podle Petříčka se ale zatím o takovém rozhodnutí nejedná.