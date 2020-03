Česko poslalo ochranné obleky do Itálie a Španělska

Česko zahájilo pomoc Španělsku a Itálii, které jsou nejvíc zasažené koronavirem. Posílá 20.000 ochranných obleků z policejních skladů v Opočínku u Pardubic. Dodávka je rozdělená napůl, každá země dostane 10.000 kusů jednorázových ochranných obleků, které Česko obdrželo z Číny. Jsou certifikované, řekl na místě novinářům ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). "Situace je v obou zemích velmi kritická. Jakákoliv pomoc je symbolem nejen solidarity a také snahy společně tu situaci zvládnout," řekl Petříček. Česko poslalo do Itálie také vzorky masek, které vyrábí ČVÚT s pomocí 3D tisku. Zásilku veze česká spediční firma kamionem do Milána. Do Španělska míří rovněž 90 polomasek české firmy Nanologix. Do Madridu letí speciální letoun.

"Je to iniciativa české vlády, chceme jim dílčím způsobem zvládnout krizi. Jsem rád, že ministerstvo vnitra našlo materiál, který můžeme poskytnout," řekl Petříček. Ochranných obleků má Česko dostatek, českým zdravotníkům nebudou chybět. Pro následující dny je to asi poslední zásilka," řekl ministr zahraničí. Nevyloučil ale, že Česká republika humanitární pomoc ještě potřebným zemích v budoucnu zajistí.