Česko posílí bezpečnostní opatření zastupitelských úřadů v Rusku

Česko posílí bezpečnostní opatření na svých zastupitelských úřadech v Rusku. Agentuře RIA Novosti to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček. Posílení bezpečnosti podle něj souvisí s nedávnými incidenty před velvyslanectvím v Moskvě a před generálním konzulátem v Petrohradu, které se staly terčem výtržníků. Petříček agentuře řekl, že Praha nedostala od ruské strany informace o vyšetření příčin incidentů u svých zastupitelských úřadů. Proto se česká diplomacie rozhodla přijmout opatření, která zvýší bezpečnost českých diplomatů. Incidenty v Moskvě a v Petrohradu souvisely s rozhodnutím Prahy 6 odstranit z náměstí Interbrigády sochu sovětského maršála Ivana Koněva, která by později měla být vytavena v připravovaném Muzeu paměti 20. století.

Česká vláda tento týden rozhodla o zvýšení počtu administrativně-technických pracovníků na velvyslanectví v Moskvě o čtyři. Důvodem je podle předkládací zprávy dlouhodobá absence některých procedur a opatření na zastupitelském úřadě. Některá česká média posílení ambasády spojovala s incidenty v Moskvě a v Petrohradu.

Mezi Českem a Ruskem jsou v současnosti napjaté vztahy. Kromě sporu o Koněvovu sochu se opakovaně objevují střety kvůli interpretaci invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968, ve zprávách českých tajných služeb zaznívají varování před činností ruských zpravodajců. České ministerstvo zahraničí kvůli sporu o Koněvovu sochu tento týden poprvé aktivovalo článek česko-ruské smlouvy o přátelských vztazích z roku 1993, na základě kterého by se měly bezodkladně uskutečnit konzultace ministrů zahraničí "na žádost jedné ze smluvních stran, která má za to, že by mohly být ohroženy její bezpečnostní zájmy".