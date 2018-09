Česko po 22 letech navštíví indický prezident

Do Prahy dnes na státní návštěvu přijíždí indický prezident Rám Náth Kóvind. Česká republika bude hostit hlavu druhé nejlidnatější země světa po více než 20 letech. Jednání s českými politiky má Kóvind v plánu v pátek a sobotu, návštěvu ukončí v neděli. Indický prezident se setká s nejvyššími českými představiteli a zúčastní se česko-indického obchodního fóra. Prezidenti by podle Hradu měli jednat například o ekonomické i vojenské spolupráci obou zemí či aktuální situaci v Afghánistánu či Pákistánu. Za účasti obou hlav států se plánuje podpis několika memorand, které se týkají školství, obchodu či vízové spolupráce. Z českých firem je v Indii aktivní například Škoda Auto, která zde zastupuje celý koncern Volkswagen, Home Credit, Zetor či Preciosa. Do Indie své výrobky dodávají kopřivnická Tatra nebo Let Kunovice. Indy zase zajímá udělování víz, která podle nich dostávají málo flexibiln

Během státní návštěvy Kóvind také položí květiny u pomníku všestranného bengálského umělce a filozofa Rabíndranátha Thákura (1861-1941), který v roce 1913 získal jako první Asiat Nobelovu cenu za literaturu. Indický prezident se chce setkat s indickými studenty a českými studenty indologie nebo navštívit laserové centrum v Dolních Břežanech. Prohlédne si i Strahovský klášter či Karlův most.