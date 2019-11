Česko odmítne každý návrh s přerozdělováním migrantů a kvótami

Česko bude podle premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) dál odmítat jakéhokoli přerozdělování migrantů, nebude souhlasit s žádným návrhem, který bude povinné kvóty zavádět. "Svůj postoj budeme koordinovat s partnery v rámci visegrádské čtyřky," sdělil ČTK Hamáček k novému německému návrhu na změnu azylové politiky EU. Podle návrhu by byli migranti po prvotní kontrole na vnější hranici unie rozdělováni mezi členské země, které by měly na starost vyřízení azylových procedur. "Přerozdělování migrantů zásadně odmítáme, stejně odmítáme kvóty," napsal Babiš ČTK. EU podle něj musí vyřešit ilegální migraci systémově.

Česko nemůže přijímat další kroky v otázce potenciálního přijetí sirotků z řeckých táborů, dokud od Řecka nedostane informace, o koho přesně se jedná. Novinářům to po koaličním jednání ve Sněmovně řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Zdůraznil, že v uprchlických táborech podle statistik nepřevažují malé děti ze Sýrie, o kterých se v ČR debatuje, ale náctiletí z Pákistánu či Afghánistánu. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že Česko se musí soustředit na to, aby pomáhalo českým dětem. Hamáček dodal, že v Česku se pak vytvořil dojem, že se jedná o dětské sirotky ze Sýrie. Podle statistik jsou však mladí lidé v táborech převážně chlapci starší 15 let a pocházejí z Pákistánu. Pákistánci se podle něj však nemají distribuovat po Evropě, ale mají se na základě příslušné dohody vrátit domů. V případě Afghánců je třeba každý případ posuzovat individuálně, řekl Hamáček.