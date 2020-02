Česko odeslalo materiální pomoc Číně k boji s koronavirem

Česká republika odeslala ve čtvrtek materiální pomoc Číně k boji s koronavirem. Více než 4 tuny zdravotnického materiálu jsou na cestě z Národní základny humanitární pomoci ve Zbirohu do Vídně. Tam bude pomoc naložena do speciálu, který v pondělí 17. února zamíří přímo do čínského Wu-chanu, spolu s pomocí, kterou poskytlo Rakousko, Maďarsko a Slovinsko „Jsem velmi rád, že ČR umí nabídnout rychlou pomoc nejenom peněžní, ale i konkrétní - věcnou a že se v ní uplatňuje české know-how, které je v této oblasti na špičkové úrovni. Materiální pomoc, která poputuje do Wu-chanu, je složená z výrobků, které byly prakticky obratem k dispozici a nemuselo se čekat na jejich dodání nebo výrobu v řádu týdnů,“ uvedl ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. Materiální pomoc v celkové hodnotě 3,3 milionů korun zahrnuje respirátory, masky, ochranné operační oděvy, rukavice a roušky i dezinfekční prostředky. Kromě materiální pomoci pošle Česko šest milionů korun Světové zdravotnické organizaci (WHO). Peníze budou využity v programu podpory Číny i dalších zemí postižených koronavirem a mimo jiné půjdou na výzkum a vývoj při hledání možného léku.

Z Česka zamíří do Číny také pomoc shromážděná kraji, městy nebo firmami. Prezident Miloš Zeman požádal vládu, aby pro odeslání této pomoci využila vládní speciál.