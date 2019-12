Česko neuspělo s žalobou proti novým unijním pravidlům na držení zbraní

Soudní dvůr Evropské unie v úterý zamítl českou žalobu proti směrnici omezující držení zbraní. Podle soudu není unijní morma diskriminační a neporušuje unijní zásady, jak namítá Česká republika. Soud to uvedl v tiskové zprávě. Normu zakazující některé poloautomatické zbraně či zásobníky navrhla Evropská komise v reakci na teroristické útoky v Evropě. Země EU i europarlament ji schválily předloni. Česko, které bylo od začátku proti, mimo jiné namítalo, že úprava zasahuje do práv vlastníků legálně držených zbraní. Praha proto podala žalobu, která žádala zrušení směrnice. Požadavek podpořily také Polsko a Maďarsko. Soud konstatoval, že české námitky jsou neopodstatněné.

Česko se už nemůže dál odvolávat, směrnici tak musí promítnout do českých zákonů. Jinak by mu hrozily pokuty v řádech desítek milionů korun. Českému rozhlasu to řekla mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová. Právě ministerstvo zahraničí Česko u unijního soudu zastupovalo.

Opoziční poslankyně Jana Černochová z ODS v reakci na rozhodnutí soudu vyzvala vládu, aby jednala s dalšími evropskými zeměmi o změně směrnice.