Česko navštíví Merkelová a Macron

Českou republiku dnes navštíví německá kancléřka Angela Merkelová. Do Prahy přijíždí u příležitosti stého výročí založení Československa. Odpoledne ji v Kramářově vile čekají rozhovory s premiérem Andrejem Babišem. Oba politici se na bilaterálním jednání setkali naposledy v září, kdy byl Babiš na návštěvě Berlína. Do samotného výročí vzniku Československa, které připadá na neděli, se Merkelová v Praze nezdrží. V sobotu už se v Istanbulu zúčastní jednání s představiteli Turecka, Ruska a Francie o konfliktu v Sýrii.

Do Prahy přijíždí také francouzský prezident Emmanuel Macron. Čeká ho návštěva obou nástupnických států někdejšího Československa. Před polednem dorazí do Bratislavy, kde bude jednat s prezidentem Andrejem Kiskou a s premiérem Petrem Pellegrinim, v podvečer se přesune do Prahy. Podle agentury AFP bude francouzský prezident při návštěvách obou zemí usilovat o hledání kompromisu v otázce migrantů, která Evropu rozděluje. Podle AFP Macron hledá nové spojence pro své plány na reformy Evropské unie a chce také obnovit vztahy se středoevropskými zeměmi, do nichž francouzští prezidenti příliš často nejezdili. Paříž, Praha a Bratislava se shodují v otázkách, jako je posílení společné evropské obrany nebo zdanění internetových gigantů.