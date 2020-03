Česko nabídlo pomoc Španělsku a Itálii v boji proti koronaviru

Česko nabídlo Itálii a Španělsku dodávku ochranných obleků pro zdravotníky. Do každé země půjde 10 tisíc kusů. Na twitteru o tom informoval ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). S velvyslanci obou zemí už jednal o způsobu, jak dar fyzicky předat. Podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) si to stát může dovolit, protože má aktuálně 250 tisíc ochranných obleků a další ještě přijdou. "Můžeme si to dovolit a oni je zoufale potřebují," poznamenal. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) naopak odmítl možnost, že by do Itálie vyrazili čeští vojenští lékaři. Zdůraznil, že jsou potřeba doma. Po Itálii je Španělsko aktuálně druhou nejzasaženější zemí v Evropě.

V Česku je několik týdnů nedostatek zdravotních ochranných pomůcek, například roušek či respirátorů. Zatím stát za nákupy v zahraničí vynaložil tři miliardy korun. Mluvčí ministerstva vnitra Adam Rözler ve středu uvedl, že vnitro celkem objednalo přes 70 milionů roušek, deset milionů respirátorů, 250.000 ochranných obleků nebo více než pět milionů rukavic. Dodáno bylo ke středě 14 milionů roušek, skoro čtyři miliony respirátorů, 120.000 obleků a 250.000 rukavic.