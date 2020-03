Česko má zatím 40 lidí nakažených novým typem koronaviru

Počet nakažených novým koronavirem v Česku stoupl na 40. Přes noc přibyly další dva případy, oba mají vazbu na severní Itálii. Premiér Andrej Babiš svolal na ráno mimořádné zasedání Bezpečnostní rady státu, na němž oznámí další opatření státu proti šíření nákazy. Policisté na vybraných deseti hraničních přechodech na jihu a západě země zkontrolovali za uplynulých 24 hodin téměř 36 tisíc vozidel, přičemž 65 aut odstavili s podezřením na koronavirus. Víc než 9000 lidem hasiči změřili teplotu, do karantény putovalo šest osob, oznámila policie na twitteru. Mimořádná opatření na hranicích platí od pondělních 07:00. Policisté, hasiči a celníci na desítce přechodů namátkově kontrolují přijíždějící a upozorňují je na rizika spojená s koronavirem. Policisté cestujícím předávají letáky s informacemi o viru a o přijatých opatřeních v češtině i několika cizích jazycích. Hasiči lidem namátkově měří teplotu.

Ministerstvo zakáže návštěvy na lůžkových odděleních

Ministerstvo zdravotnictví od úterka zakáže návštěvy na lůžkových odděleních v nemocnicích či v domovech seniorů. Po ranním zasedání Bezpečnostní rady státu to novinářům řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Mimořádné opatření má sloužit jako prevence proti šíření nového typu koronaviru a zabránit nákaze především u nejrizikovějších skupin, jako jsou senioři či lidé s dalšími onemocněními.

Zákaz se nebude týkat mimo jiné návštěv na dětských odděleních, u lidí s omezenou svéprávností, lidí s nemocí v posledním stadiu či v hospicích. Vojtěch vysvětlil, že u oddělení, pro která budou platit výjimky, je riziko nákazy menší. Zákaz by na nich mohl současně mít nepříznivé důsledky pro hospitalizované. "Cílíme skutečně na zařízení, kde může dojít k riziku nákazy a může dojít k ohrožení nejohroženějších skupin," uvedl Vojtěch. Premiér Andrej Babiš (ANO) dodal, že úřad musí ještě dořešit otázku domácí péče.

Podle vlády není důvod k plošnému zavírání škol a rušení akcí

Zavírání škol kvůli koronaviru není podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) v současné situaci šíření nákazy na místě. V souvislosti s uzavřením pražských škol Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) a Vysoké školy ekonomické uvedl po zasedání vlády, že jde čistě o odpovědnost jejich vedení. Vláda podle Vojtěcha nemá informace, že by tak školy činily po konzultacích s hygieniky. V Česku platí dále pouze ohlašovací povinnost velkých akcí, plošně je vláda nezakázala.

Schillerová: Připravíme odklad daní pro cestovní ruch kvůli viru

Stát připraví návrhy, jak firmám a živnostníkům z oboru cestovního ruchu pomoci například odložením splácení daní. Po jednání se zástupci cestovních kanceláří to řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Dodala, že někteří podnikatelé hovořili o poklesu i o 70 procent. Večer následně vicepremiér Karel Halíček (za ANO) jednal o podpoře průmyslu a hospodářství.

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) znovu zdůraznil možnost programu bezúročných půjček, na který vláda vyčlenila 600 milionů korun. O peníze budou moci podnikatelé požádat přes Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB). Schválený speciální program COVID mimo jiné počítá s ročním odkladem splátek a splatností dva roky. Havlíček očekává o program velký zájem, čerpat půjčky budou moci právě i cestovní kanceláře. Prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý dodal, že situace ukazuje, jak velký dopad má cestovní ruch na českou ekonomiku.

Vězeňská služba bude kvůli viru měřit teplotu návštěvníkům

Vězeňská služba (VS) zavedla kvůli nebezpečí šíření nákazy koronavirem povinné bezkontaktní měření tělesné teploty u všech, kdo vcházejí do věznic či detenčních ústavů. K zákazu návštěv odsouzených nepřistoupila. Na dotaz ČTK to uvedla mluvčí bezpečnostního sboru Petra Kučerová. "V případě, že u příchozí osoby bude zjištěna tělesná teplota vyšší než 37 °C, nebude moci do těchto objektů vstoupit.

Prodeje letenek se v ČR kvůli koronaviru snížily až o 40 procent

Zájem Čechů o letenky se kvůli šíření nového typu koronaviru se v posledních týdnech snížil až o 40 procent. Klesl především zájem o země v jihovýchodní Asii a Itálii. Nižší obsazenost letadel by tak v případě některých destinací mohla vést i ke snížení cen za letenky. Vyplývá to z informací prodejců pro ČTK. Vliv koronaviru na leteckou dopravu je podle prodejců značný. Prodeje se však úplně nezastavily, řada cestujících začala vyhledávat jiné destinace.