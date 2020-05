Česko má z unijního fondu obnovy dostat téměř 20 miliard eur, Babiš s plánem EK nesouhlasí

Česko by mělo z mimořádného balíku peněz, který chystá Evropská komise na pomoc ekonomikám zasaženým koronavirovou krizí, dostat téměř 20 miliard eur (skoro 550 miliard korun). Vyplývá to z návrhu předběžného rozdělení přímých plateb a úvěrů v celkové hodnotě 750 miliard eur, o něž chce EK zvýšit příští víceletý rozpočet. Podle dokumentu, který má ČTK k dispozici, by největšími příjemci pomoci měly být nejzasaženější jihoevropské země Itálie a Španělsko, pro které komise předpokládá více než třetinu celého balíku. EK si chce celou částku bezprecedentně vypůjčit na finančních trzích. Pro Česko z ní má být vyhrazeno 19,2 miliardy eur. Přímé platby v rámci unijních fondů dosáhnou výše 8,6 miliardy, zbylých 10,6 miliardy mají být výhodně úročené půjčky.

Proti plánu Evropské komise na pomoc členským státům zasaženým pandemií koronaviru se postavil premiér Andrej Babiš (ANO). Vadí mu klíč, podle kterého by komise rozdělila 750 miliard eur. Babiš odmítá, aby při rozdělování peněz hrála velkou roli nezaměstnanost. Unijní státy, kterým se daří držet i v krizi nízkou nezaměstnanost, by za to neměly být sankcionovány, uvedl předseda vlády. Podle něj by také nemělo být cílem obnovy financovat státy, které mají problémy s veřejnými financemi. Unijní plán obecně označil za příliš velké zadlužení. Zdůraznil, že bude žádat dosavadní vzorec rozdělování evropského rozpočtu, aby se nesnížil podíl peněz směřujících do slabších ekonomik mladších členských zemí.