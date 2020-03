Česko má první tři případy nákazy novým koronavirem

Testy v České republice odhalily první tři případy nákazy novým typem koronaviru. Ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že pozitivní nálezy se týkaly dvou lidí v pražské Nemocnici Na Bulovce a jednoho v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Ve všech případech jde o lidi, kteří v poslední době přicestovali z Itálie. Jejich stav je dobrý a nic nenapovídá těžkému průběhu nemoci COVID-19, kterou koronavirus způsobuje. ČR nepřistoupí k žádným karanténním opatřením, podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) se totiž jedná o individuální případy lidí nakažených v cizině.

V Praze měl pozitivní test český občan ročníku 1952 a Američanka narozená v roce 1999. Muž se účastnil konference na univerzitě v Udine a s hygieniky byl v kontaktu od středy. Pobýval v domácí karanténě a stýkal se jen s manželkou. Itálie oznámila, že v zemi byly pozitivně testovány čtyři osoby, které se účastnily setkání profesorů na univerzitě v Udine, jež se konalo 20. února. Tři jsou docenti z Udine a jeden z Terstu. Američanka do Prahy přijela z Milána, kde studuje, a původně byla vyšetřena v motolské nemocnici. V Česku je podle ministra Adama Vojtěcha (za ANO) s kamarádkou z Ekvádoru, která vykazuje symptomy, ale její test byl negativní. Opakovat by se měl asi v pondělí. Podle šéfky pražské hygienické stanice Zdeňky Jágrové nyní úřady zjišťují, s kým v Praze ženy přišly do styku. V Ústí měl pozitivní test muž narozený v roce 1976, který s manželkou a dětmi pobýval na lyžařské dovolené v Itálii. Podle Krajské zdravotní, pod kterou ústecká nemocnice spadá, byl muž převezen z Ústí na Bulovku. Všechny pozitivní testy podle pravidel přezkoumá laboratoř v Berlíně.

ČR kvůli prvním případům nepřistoupí k žádným karanténním opatřením. Podle Vojtěcha by byla na místě až ve chvíli, kdy by se virus začal po ČR šířit a infikovali se další lidé v řádu desítek či stovek. Lidé by podle něj neměli cestovat do rizikových regionů, pokud to není nutné. Diplomacie aktuálně nedoporučuje do regionu Lombardie a Benátska cestovat do doby vyřešení sanitární situace. Premiér Andrej Babiš dnes vyzval majitele, ředitele i recepční v hotelech k zajištění toho, aby klienti s příznaky nákazy zůstali na pokoji. "My tam musíme poslat službu, která by odebrala vzorky a analyzovala je," uvedl Babiš. Chce také, aby ještě před tím, než budou výsledky odběrů známé, bylo jasné, kde dotyčný člověk byl a s kým se stýkal.