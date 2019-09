Česko má dvě z pěti nejrychleji rostoucích firem v regionu

České společnosti Prusa Research a Kiwi.com se umístily v první pětce žebříčku Technology Fast 500 EMEA nejrychleji rostoucích firem v regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky. Celkem se do žebříčku dostalo sedm firem z Česka, což je o dvě více, než v předchozím roce. Uvedla to společnost Deloitte, která žebříček sestavuje. Žebříček vychází z porovnání obratu firem za posledních pět let. Firma Prusa Research skončila třetí s růstem za poslední čtyři roky o 17.122 procent, pátý Kiwi.com dosáhl 14.380 procent. Vítězem je švédská Strossle International AB, která působí v mediálním průmyslu. Zvýšila tržby o 19.900 procent.

Prusa Research je výrobce 3D tiskáren, společnost byla založena v roce 2012 a nyní zaměstnává více než 400 lidí. Kiwi.com přeprodává letenky různých dopravců, většinový podíl ve firmě drží americký fond General Atlantic, zbytek zakladatel a generální ředitel Oliver Dlouhý.