Česko kvůli koronaviru rozšíří preventivní opatření na letištích

Informační kampaň a cílený screening cestujících kvůli šíření nového koronaviru se rozšíří na všechna letiště v Česku. Dosud tato opatření platila pouze na mezinárodním letišti v pražské Ruzyni. ČTK to v reakci na vyhlášení globálního stavu zdravotní nouze Světovou zdravotnickou organizací (WHO) ve čtvrtek večer sdělilo ministerstvo zdravotnictví. Resort ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem také zřídí speciální infolinku pro veřejnost. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) uvedl, že za současné situace považuje dočasný zákaz přímých letů z Číny do Česka jako legitimní. V pondělí o tom bude rozhodovat vláda.

Správa státních hmotných rezerv má připraveny tisíce roušek a desítky izolačních bioboxů pro případ epidemie. Může je uvolnit, nouzové zásoby jsou primárně určené pro ČR, řekl ČTK předseda správy Pavel Švagr. Češi v posledních dnech kvůli hrozbě viru zásobu roušek v maloobchodu prakticky vykoupili. "Ve skladech máme pro tyto situace speciální bioboxy, ochranné oděvy, rukavice a brýle a roušky. Pokud jde o bioboxy, tak tam hovoříme o desítkách a u ostatního zdravotnického materiálu jsou to tisíce kusů, přesně podle krizového plánu ministerstva zdravotnictví," řekl.