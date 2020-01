Česko kvůli koronaviru pozastavilo vydávání víz čínským občanům

Ministerstvo zahraničí kvůli koronaviru pozastavilo vydávání víz pro čínské občany a nepřijímá v Číně ani nové žádosti o víza. Novinářům to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Diplomacie podle něj také stále řeší možnou evakuaci českých občanů z oblastí postižených nákazou, zastupitelským úřadům se přihlásili další tři lidé, takže jich je celkem pět. O možnosti evakuace českých občanů jedná diplomacie s Francií a s Británií, podle Petříčka není vyloučena ani spolupráce s Německem. Pokud do konce víkendu nebude jisté, že všichni Češi, kteří o to požádali, mohou být přesunuti do Evropy, zváží česká vláda vyslání vládního speciálu.