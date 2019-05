Česko dnes čekají tradiční oslavy 1. máje. Naplánovány jsou demonstrace, předvolební kampaně, vysokoškolský majáles i desítky slavností a dalších akcí po celé zemi. Lidé ale budou mít letos problém políbit se pod rozkvetlou třešní. Stromy kvůli teplu odkvetly dříve než obvykle, zamilovaní tak musí do hor. Podle pověry se ženy vystavují nebezpečí, že nebudou-li políbeny na 1. máje pod rozkvetlým stromem, do roka a do dne uschnou nebo bude v ohrožení jejich ženskost, krása a plodnost.