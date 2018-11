Česko chce v digitalizaci dosáhnout úrovně Estonska

Česko chce do budoucna v oblasti digitalizace zajistit pro občany stejný komfort, jaký je v Estonsku. Na tiskové konferenci po jednání s estonským premiérem Jürim Ratasem to řekl předseda české vlády Andrej Babiš (ANO). Český vládní zmocněnec pro digitalizaci Vladimír Dzurilla podle něj v této věci úzce spolupracuje s estonskými kolegy. Ratas uvedl, že v Estonsku je běžné volit nebo podávat daňové přiznání přes internet.

"Děláme konkrétní kroky, abychom se dostali na úroveň Estonska. To je náš vzor, kdy lidé nechodí na úřady, všechno si vyřizují digitálním způsobem, a to je náš cíl. Je to i součástí boje proti byrokracii, zlepšení komfortu našich občanů, firem, živnostníků," řekl Babiš. Prvním krokem podle něj bylo letošní zavedení nových občanských průkazů s čipem, které se propojují s portálem občana a umožňují on-line komunikovat se státní správou. Kdy by Česko mělo dosáhnout estonské úrovně v digitalizaci, Babiš neupřesnil.