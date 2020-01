Česko čekají mrazivé noci

V příštích čtyřech týdnech čekají meteorologové v Česku přes den maxima průměrně kolem tří stupňů Celsia, v noci má mrznout. Nejsušší bude příští týden, pak má srážek přibýt. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který zveřejnil Český hydrometeorologický ústav. Teploty by se měly podle výhledu v období do 16. února pohybovat převážně v rozmezí dlouhodobého průměru.