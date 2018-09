Česko by zvládlo přijmout 50 sirotků ze Sýrie, míní Hamáček

Česká republika by zvládla přijmout 50 dětí, které v syrské válce přišly o rodiče, uvedl na twitteru ministr vnitra a zahraničí Jan Hamáček (ČSSD). Reagoval tak na premiéra Andreje Babiše (ANO), který v rozhovoru pro deník Právo přijetí sirotků odmítl. Babišův výrok kritizovali i někteří další politici.

O možném přijetí syrských sirotků hovořila již dříve europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL). Babiš je ale proti. "Proč bychom je přijímali? Máme sirotky i u nás, které musíme připravit na vstup do života. Něco o tom vím, protože moje nadace na to dávala peníze," řekl premiér Právu. Česko je podle něj solidární, od roku 2015 do různých zemí kvůli migraci poslalo 2,5 miliardy korun, pomáhá na místě v Sýrii lékaři i experty. "A když už jsme u těch sirotků, proč zase někdo pomíjí válku na Ukrajině? Tam nejsou? Tak proč bychom se měli starat právě o Syřany?" dodal Babiš.