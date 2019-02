Česko by od roku 2021 mohlo zavést elektronické dálniční známky

Za dva roky by si řidiči mohli koupit elektronickou dálniční známku. Počítá s tím návrh zákona, který projedná vláda. Platby budou svázané s registrační značkou auta. Evidovat je bude systém Státního fondu dopravní infrastruktury. Návrh počítá taky s úsporou výdajů na tisk papírových známek. Řidiči by elektronické dálniční známky kupovali přes internet nebo mobilní aplikaci. Systém by do budoucna měl taky umožnit takzvané krajské dálniční známky, po kterých některé kraje volaly. Lidé by si tak mohli koupit známku jen pro ty regiony, kam často jezdí.