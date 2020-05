Česko bude více přispívat do rozpočtu NATO

Česká republika by od roku 2021 měla přispívat do rozpočtu NATO nově o asi 43,9 milionu korun více než dosud. Zvýšení platby v pondělí projedná vláda. ČTK to sdělil Jakub Fajnor z tiskového oddělení ministerstva obrany. Změna vychází z loňské dohody spojenců, podle které by se měl zvýšit příspěvek evropských členských států a snížit platby Spojených států. Severoatlantická aliance se na tom dohodla loni na summitu v Londýně.

Příspěvek České republiky do rozpočtu NATO se od roku 2021 zvýší ze stávajících 0,9788 procenta na 1,0558 procenta. Česko by tak mělo nově do Severoatlantické aliance posílat 22,39 milionu eur (asi 602,3 miliony korun), tedy o 1,63 milionu eur (asi 43,9 milionu korun) víc. Větší část z částky zaplatí ze svého rozpočtu ministerstvo obrany, asi pěti miliony korun na zvýšenou platbu přispěje ministerstvo zahraničí.