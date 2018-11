České vojáky vyšetřují kvůli smrti afghánského vězně

České a americké vojáky v Afghánistánu vyšetřují kvůli smrti zbitého afghánského vojáka Vahidulláha Chána. Píše o tom americký deník The New York Times. Devatenáctiletý Afghánec v říjnu zastřelil na vojenské základně v provincii Herát psovoda Tomáše Procházku a další dva české vojáky zranil. Podle New York Times pak vzali západní vojáci Chána do vazby a afghánské straně jej pak vrátili už v bezvědomí.

Mluvčí českého ministerstva obrany Jan Pejšek jakákoliv podobná obvinění důrazně odmítl. Mluvčí mise vedené Američany v Afghánistánu listu vyšetřování potvrdil, detaily ale nesdělil. Americká armáda podle něj má zjistit, zda nedošlo ke zneužití pravomocí a případně povede dotyčné jednotlivce k zodpovědnosti.