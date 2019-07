České úřady loni evidovaly rekordní počet žádostí o vízum

V Česku loni žádal o vízum rekordní počet zájemců. Ministerstvo zahraničí přijalo celkem 722 tisíc žádostí, vyplývá to z diplomatické ročenky za rok 2018. Naprostou většinu tvořila takzvaná schengenská víza. Těchto žádostí bylo zhruba 660 tisíc. Schengenské vízum umožňuje kromě vstupu do Česka i cestování do dalších zemí schengenského prostoru bez vnitřních hranic. Vydává se na 90 dnů. České zastupitelské úřady loni zaznamenaly taky výrazně vyšší zájem o dlouhodobý nebo trvalý pobyt v Česku. Dostaly asi 37 tisíc žádostí, to je o polovinu víc než v roce 2017.