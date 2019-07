České úřady dostaly překlad zprávy EK o možném střetu zájmů premiéra Babiše

Do Česka dorazil oficiální překlad i prvního předběžného auditu Evropské komise o možném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Serveru iRozhlas.cz to potvrdil mluvčí resortu Zdeněk Vojtěch. Auditoři se zaměřili na peníze vyplácené z Evropského sociálního fondu, Evropského regionálního a rozvojového fondu a Kohezního fondu. Podle dřívějších informací audit dospěl k tomu, že Babiš stále ovládá holding Agrofert, který před dvěma lety převedl do svěřenských fondů., Česko by kvůli tomu mohlo vracet do rozpočtu EU kolem 450 milionů korun. Premiér jakoukoliv kritiku odmítá. Zpochybnil i samotné auditní zprávy.

Anglickou verzi zprávy dostaly české úřady na konci května, počátkem června dokument unikl do médií. Nyní dostala ministerstva oficiální překlad, tím začala běžet dvouměsíční lhůta pro jejich vyjádření. Odpověď na návrh auditní zprávy Evropské komise ohledně dotací z oblasti kohezní politiky připravuje ministerstvo pro místní rozvoj. Už dříve české úřady obdržely překlad návrhu auditu, který se týká zemědělských dotací. Odpověď připravuje Státní zemědělský intervenční fond, čas má do 20. září.