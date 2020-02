České přístroje na sondě Solar Orbiter fungují dobře

Tým vědců z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd o víkendu získal první data z přístroje RPW na sondě Solar Orbiter. Sonda určená pro blízké zkoumání Slunce odstartovala z Floridy 10. února. Čeští vědci a firmy spolupracovali na čtyřech z deseti vědeckých zařízení na palubě. Ke svému cíli družice poletí dva roky. Klíčová součást přístroje, zobrazovací zrcadla, vznikla v turnovských laboratořích TOPTEC Ústavu fyziky plazmatu AV. Společný projekt ESA a NASA pro výzkum Slunce stojí podle odhadů téměř 1,5 miliardy eur (zhruba 37 miliard korun). Podle českého ministerstva dopravy je to zatím největší zapojení českých vědeckých pracovišť a firem do přípravy kosmické sondy od vstupu ČR do ESA v roce 2008.