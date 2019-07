České fotbalové celky ve druhém předkole Evropské ligy zaváhaly

Ani jeden z českých fotbalových klubů ve druhém předkole Evropské ligy nezvítězil. Jablonec prohrál v Arménii s Pjunikem Jerevan 1:2, Mladá Boleslav remizovala doma s kazašským týmem Ordabasy Šymkent 1:1. "Remíza je jednoznačně málo, měli jsme tam hodně možností, abychom nějaké góly dali. Tím výsledkem jsme byli trochu potrestaní, že jsme neměli dostatečnou kvalitu," řekl kapitán Mladé Boleslavi Marek Matějovský. Postup do další fáze soutěže se svěřenci trenéra Jozefa Webera pokusí vybojovat za týden v Kazachstánu. Fotbalisté Jablonce si zkomplikovali cestu za očekávaným postupem a v domácí odvetě příští týden budou muset dotahovat manko. "To, co jsme předvedli v prvním poločase, byla katastrofa. Nebylo to dobré od všech, ať si každý sáhne do svědomí, co pro to udělal nebo udělat mohl," řekl kapitán Jablonce Tomáš Hübschman.