České firmy podepsaly v Pekingu dohody o potravinářství či těžbě

České firmy v pátek na česko-čínském hospodářském fóru v Pekingu podepsaly téměř desítku dohod a memorand o spolupráci v těžbě, potravinářství či v oblasti sportovních potřeb. Prezident Miloš Zeman, který je v Číně na návštěvě, v projevu před podnikateli varoval před obchodními válkami či sankcemi, vyzdvihl ale čínský projekt nové Hedvábné stezky a hájil firmu Huawei. Zeman v projevu poukázal na nízkou prognózu ekonomického růstu v Německu, za kterou vidí brexit a právě obchodní války mezi USA a Evropskou unií, stejně jako mezi USA a Čínou. Za překážku, která podobným nebezpečím pro obchod a ekonomiku může čelit, označil čínskou iniciativu nové Hedvábné stezky a bilaterální spolupráci Česka a Číny.

Zemana do Číny doprovodila podnikatelská delegace organizovaná Hospodářskou komorou ČR. Do země přicestovalo asi 60 zástupců podnikatelů a institucí, včetně firem jako je Agrofert, ŽĎAS nebo Sev.en Energy.