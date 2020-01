České firmy mohou mít kvůli napětí problém udržet se v Íránu

Napjaté vztahy mezi USA a Íránem mohou českým firmám způsobit problém udržet se na íránském trhu. Na dotaz ČTK to uvedl ředitel Sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR Lukáš Martin. Přes nynější nepříznivé podmínky, kdy se podle Martina nedá v krátkodobém horizontu očekávat zlepšení, by české společnosti neměly Írán opouštět.

Kvůli sankcím a geopolitické situaci je podle mluvčího společnosti Tatra Trucks Andreje Čírtka působení této firmy v Íránu nemožné. Dříve zde jednala o dodávce vozidel. "V současné době Tatra Trucks ani jiná společnost skupiny CSG obchodní jednání s íránskými partnery nevede. Stejně jako jiné firmy doufáme, že bezpečnostní situace v regionu se v budoucnu stabilizuje, vztahy s Íránem se zlepší a bude možné na tomto trhu standardně působit," doplnil.

Ministři zahraničí zemí Evropské unie se v pátek mimořádně sejdou kvůli napjaté situaci okolo Íránu a násilnostem na Blízkém východě. ČTK to sdělily diplomatické zdroje. Jednání inicioval šéf unijní diplomacie Josep Borrell, který do Bruselu pozval íránského ministra zahraničí Mohammada Džaváda Zarífa. Podle diplomatů není vyloučeno, že se Zaríf jednání zúčastní, potvrzeno to však není.