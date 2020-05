České dráhy koupí až 90 lokomotiv za přibližně devět miliard Kč

České dráhy koupí až 90 lokomotiv s rychlostí do 200 km/h za přibližně devět miliard korun. Záměr společnosti i přes koronavirovou krizi a ztráty s ní spojené odsouhlasil Řídící výbor podniku. Nyní dráhy vypíšou k nákupu veřejnou zakázku. ČTK to řekl mluvčí společnosti Radek Joklík. Jde o jednu z největších investic státního dopravce z posledních let. Nové lokomotivy chce dopravce využívat zejména na vnitrostátních dálkových tratích.