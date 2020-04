České aerolinie by měl podle Schillerové koupit stát

Stát by měl podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) koupit České aerolinie (ČSA). Řekla to Hospodářským novinám. Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) již dříve připustili, že by stát mohl do klíčových podniků vstoupit, pokud by se kvůli ekonomickým dopadům epidemie koronaviru dostaly do problémů. Ministryně preferuje podnikům pomoci stejnou formou jako americká centrální banka, která v krizové době do strategických podniků vstoupila a později podíl zase prodala.