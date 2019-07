České a německé obce u hranic založily iniciativu proti kamionům

Přes 20 českých a německých pohraničních obcí ve Všerubech na Domažlicku založily Česko-německou občanskou iniciativu proti mezinárodní nákladní dopravě. Chtějí zabránit přibývání kamionů na hraničním přechodu Všeruby-Eschlkam, která stále více zatěžuje obce v okolí. Situace by se mohla ještě zhoršit od ledna příštího roku, kdy chce stát začít vybírat mýtné i na některých silnicích I. třídy, v Plzeňském kraji ve směru na České Budějovice a na Domažlice. ČTK to řekl Václav Bernard (za STAN), starosta městyse Všeruby, jemuž kvůli nákladní dopravě ubývá obyvatel. Řidiči nákladních aut a autobusů budou chtít ušetřit a budou jezdit po silnicích bez mýta, dodal. Obcí Všeruby, jejichž obyvatelé si stěžují na nesnesitelný hluk, jezdí podle Bernarda až 1000 nákladních aut denně. Po zavedení mýta na silnici I/26 (Plzeň - Domažlice) by se podle odhadů starostů počet zdvojnásobil. Vlna odporu se zvedla i v německém Eschlkamu a Grossaignu, kde se ozývají hlavně mladé rodiny, které se bojí nechávat děti chodit samotné a jezdit na kolech. Další města a obce v Plzeňském kraji nesouhlasí s plánovaným zpoplatněním některých silnic I. třídy.

Mýtný systém se má od ledna rozšířit o 870 km silnic I. třídy. Kraje vybraly 600 kilometrů, na nichž by chtěly nulovou sazbu. Ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) nedávno ČTK řekl, že zavedení nulové sazby na některé úseky by mohlo ohrozit spuštění mýtného systému.