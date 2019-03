Češka zatčená v Pákistánu s heroinem dostala osm let a osm měsíců

Pákistánský soud poslal na osm let a osm měsíců do vězení Češku Terezu Hlůškovou zadrženou loni v lednu na mezinárodním letišti v Láhauru s devíti kilogramy heroinu. Informovala o tom pákistánská televize Geo. Nyní 22letá Češka dostala kromě trestu odnětí svobody také pokutu 113.000 pákistánských rupií (asi 18.200 Kč). Soudního stání na místě sledovala zástupkyně českého velvyslanectví v Islámábádu. Právník Hlůškové podle agentury AP uvedl, že jeho klientka se proti rozsudku odvolá. Soudní proces se v Láhauru vlekl více než rok a provázely ho četné odklady. Případ pákistánská média po celý rok bedlivě sledovala a opakovaně Hlůškovou označovala za profesionální modelku.

Pákistánští celníci zadrželi dívku loni 10. ledna, údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Odtud se chystala pokračovat do Irska. Devět kilogramů drogy našli celníci v jejím kufru. Podle pákistánského tisku osobám, které jsou usvědčeny z pašování více než deseti kilogramů drog, hrozí v Pákistánu doživotní vězení či trest smrti. Ten se ale podle dřívějších vyjádření české diplomacie zpravidla neuplatňuje vůči cizincům. Za pašování méně než deseti kilogramů narkotik je v zemi až desetiletý trest vězení. České konzulární statistiky uvádějí, že v loňském roce bylo v zahraničí ve vazbě či výkonu trestu 943 občanů České republiky, z toho 111 za drogové delikty.