Česká verze muzikálu Tarzan bude mít v Praze premiéru 3. října

Česká verze muzikálu Phila Collinse Tarzan bude mít v pražském Divadle Hybernia premiéru 3. října a divadlo plánuje až 80 představení během sezóny 2019/2020. Tuzemští tvůrci muzikálu s živým orchestrem, ve kterém se tančí, zpívá i létá vzduchem, jsou první ve východní Evropě, kdo získal licenci od společností Disney. Režie se ujal Libor Vaculík, v hlavních rolích se mimo jiné objeví David Gránský (Tarzan), Michaela Gemrotová (opice Kala) nebo Josef Vojtek (opičák Kerchak). Novináře o tom informoval producent a ředitel Divadla Hybernia Michal Mückstein.

Scénograf Petr Hloušek promění divadlo v džungli. Choreografie se v české verzi ujmou Ivana Hannichová s Janem Kohoutem, kteří budou čerpat ze zkušeností z nového cirkusu. Pro herce to znamená dlouhou akrobatickou přípravu. Autor hudby Collins za píseň k Tarzanovi You’ll Be in My Heart získal Zlatý globus, Oscara i nominaci na Grammy. Pro divadelní verzi Collins použil písně z animovaného filmu a připsal devět nových.