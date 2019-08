Česká společnost AIDS pomoc testovala během Prague Pride na HIV a syfilis

Česká společnost AIDS pomoc (ČSAP) během letošního týdne Prague Pride otestovala nejvíce lidí od roku 2014. Tehdy začala terénní testování v rámci festivalu poskytovat. Letos zdravotníci provedli 2308 testů u 861 lidí. K ověření diagnózy poté odeslali 14 vzorků z toho čtyři vzorky na HIV a deset případů na syfilis. U HIV je to stejný počet jako v předchozím roce, u syfilis je to o pět více. Dále byly odhaleny dva případy žloutenky B a tři případy žloutenky C. Za ČSAP to dnes ČTK sdělila Markéta Kuklová.

V Česku podle statistiky k 30. červnu žilo 3488 HIV pozitivních osob, z toho 3010 mužů. U 653 pacientů propuklo onemocnění AIDS a tomuto onemocnění podlehlo 307 lidí, z toho bylo 250 mužů a 57 žen.