Česká republika slaví výročí vstupu do NATO

Česká republika si připomíná 20 let od svého vstupu do Severoatlantické aliance. Na Pražském hradě se setkali přední ústavní činitelé se zástupci spojeneckých zemí včetně prezidentů Slovenska, Polska a Maďarska. Česko společně s Polskem a Maďarskem rozšířily jako první země někdejšího východního bloku řady NATO 12. března 1999. O pět let později byly do Severoatlantické aliance přibrány další státy včetně Slovenska. Právě prezidenti Slovenska, Polska a Maďarska společně s českými politiky oslaví své zapojení do aliance na Pražském hradě. Slavnostní den bude zakončen v sídle ministerstva zahraničí v Černínském paláci. Ministr Tomáš Petříček během večera ocení 14 osobností, které se zasloužily o vstup ČR do NATO, novým oceněním medailí za zásluhy o diplomacii.