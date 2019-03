Česká republika si v úterý připomene 20 let od vstupu do NATO

Česká republika si v úterý připomene 20 let od svého vstupu do Severoatlantické aliance. Do Prahy přijedou zástupci spojeneckých zemí včetně prezidentů Slovenska, Polska a Maďarska. Potkají se na Pražském hradě při ceremonii připomínající rozšíření NATO. Na stejném místě se bude konat bezpečnostní konference Naše bezpečnost není samozřejmost, kterou pořádá organizace Jagello 2000, na níž vystoupí na ní mimo jiné bývalá ministryně zahraničních věcí USA Madeleine Albrightová, a večer budou v Černínském paláci prvně udělovány medaile za zásluhy o diplomacii.

Česká republika vstoupila na NATO společně s Polskem a Maďarskem 12. března 1999. Byly prvními zeměmi z někdejšího východního bloku, které alianční řady rozšířily. O pět let později byly do Severoatlantické aliance přibrány další státy střední a východní Evropy včetně Slovenska.