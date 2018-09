Česká republika měla do pátku zavést směrnici EU o zbraních, nestihla to

Česká republika měla do pátku zavést do svého právního řádu kontroverzní směrnici Evropské unie zpřísňující kontrolu nad střelnými zbraněmi. Normu, která by tak učinila, čeští politici ale přijmout nestihli. Česku tak budou ze strany Evropské unie hrozit sankce. Podle ministerstva vnitra je na tom podobně většina členských států.

Situaci chce kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) částečně vyřešit nařízením vlády. Mluví se také o změně některých zákonů včetně ústavy. Evropský parlament schválil směrnici loni na jaře. Jejím cílem je zabránit teroristům ve vyzbrojování. Podle kritiků ale hlavně omezuje majitele legálně držených zbraní, trh s legálně drženými zbraněmi a zasahuje do vnitřní bezpečnosti státu.