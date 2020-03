Česká pošta roznese téměř pět milionů letáků o koronaviru

Česká pošta tento týden roznese do všech schránek 4,96 milionu letáků s informacemi o novém typu koronaviru. Lidé by je měli dostávat od úterý. ČTK to řekl Ivo Vysoudil z tiskového oddělení ČP. Leták obsahuje preventivní informace o koronaviru. Shrnuje příznaky nákazy, radí s prevencí a také vyvrací některé mýty, které epidemii provází. Obsahuje kontaktní informace a nejčastější dotazy, na které odpovídá ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) a jeho náměstek Roman Prymula.

Plošná distribuce letáků je součástí informační kampaně, kterou stát v souvislosti s koronavirem zahájil. O viru informují Čechy v zasažených oblastech mobilní operátoři, informační SMS zároveň dostávají všichni navrátilci ze zahraničí. Informace jsou i na dálničních informačních tabulích, na nádražích, v mezinárodních spojích nebo v obchodních centrech. Ode dneška rozdávají policisté na deseti hraničních přechodech infromační letáky řidičům.