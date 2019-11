Česká pošta možná zavede dvourychlostní doručování dopisů

Česká pošta možná od druhého čtvrtletí příštího roku zavede dvourychlostní způsob doručování. Komu by stačilo, že dopis nedorazí adresátovi druhý den, ale o den později, ušetřil by na poštovném. Novinářům to po jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) řekl generální ředitel České pošty Roman Knap. Model v současnosti pošta testuje, změna by podléhala i schválení Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), dodal Knap. Ušetřit by mohl poště až půl miliardy ročně. Knap řekl, že zvažovaný model souvisí s naplánovaným přechodem na novou logistickou síť a mohl by být spuštěn 1. dubna příštího roku.