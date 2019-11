Česká pošta chystá dvourychlostní doručování

Česká pošta od února příštího roku zavede dvourychlostní doručování dopisů. Za pomalejší doručení do dvou dnů zaplatí zákazník stejně jako dosud, tedy 19 korun. Doručení do druhého dne ho bude stát 26 korun. Pošta to oznámila v pátek.

Důvodem je stálý pokles počtu zásilek, náklady přitom rostou. Pokud by pošta k dvourychlostnímu doručování nepřikročila, musela by zvednout všechny ceny za doručování dopisů. Podobná praxe je i v jiných evropských zemích.