Česká opatření bavorským firmám způsobují velké problémy

Velké problémy řadě bavorských firem způsobují česká opatření pro takzvané pendlery, kteří za prací do Německa dojíždějí z Česka. Některé společnosti musely dočasně zavřít, nebo přinejmenším zčásti omezit svou činnost poté, co česká vláda znovu zpřísnila podmínky dojíždění za prací přes hranice. ČTK to v telefonickém rozhovoru řekla Rita Röhrlová, zemská radní v bavorském okresu Regen, který leží bezprostředně u českých hranic poblíž Železné Rudy. "Máme u nás 1100 zaměstnanců z Česka v nejrůznějších podnicích a většina z nich se vrátila domů," konstatovala představitelka bavorského okresu, v němž Češi tvoří nezanedbatelnou část ze zhruba 30.000 pracujících." Podle ní je ovšem počínání pendlerů lidsky pochopitelné v okamžiku, kdy by při návratu do Čech tito lidé museli být dva týdny v karanténě. Pro německé firmy, ať už jde o ty stavební, řemeslné nebo jiné, ale česká opatření znamenají velké komplikace.