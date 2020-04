Česká Lípa získala dotaci na výuku češtiny a integraci cizinců

Česká Lípa získala dotaci na projekt zaměřený na výuku češtiny a integraci zahraničních dělníků. Z programu ministerstva vnitra město získalo 1,6 milionu korun. Zapojené školy teď ve spolupráci s vedením města řeší, které navržené aktivity z projektu bude možné vzhledem ke koronavirové pandemii a s ní souvisejícím opatřením realizovat a kdy. Zatím to vypadá, že většina aktivit bude na podzim, kdy snad již školy budou fungovat v normálním režimu, řekla ČTK mluvčí českolipské radnice Kristýna Kňákal Brožová.

Projekt by měl pomoci stovkám dělníků, kteří pracují v českolipských podnicích, a také jejich dětem. Zapojilo se do něj sedm škol a dalších organizací. Cílem je zlepšit soužití a vzájemné vztahy mezi cizinci a majoritní společností ve městě a také odstranit problémy v komunikaci a adaptaci jejich dětí ve školách. "V českolipských základních a mateřských školách je zhruba 360 dětí, které neumí česky nebo rozumí jen s velkými obtížemi. Většinou jde o Mongoly," doplnila mluvčí radnice. Ve třetím největším městě Libereckého kraje žije na 2500 cizinců, kteří jsou na tom s češtinou mnohdy ještě hůř než jejich děti. Vznikají tak nedorozumění a konflikty. "Děti cizinců mají povinnost po příjezdu do naší země chodit do školy, to ukládá zákon. Bohužel, zákon už vůbec nemyslí na to, aby dal dětem čas se jazyk naučit. V rámci projektu jim tak chceme situaci usnadnit a samozřejmě pomoci i cizincům, kteří se mnohdy nacházejí v opravdu velmi těžké situaci," řekla starostka Jitka Volfová (ANO).