Česká lékárnická komora chystá žalobu na SÚKL kvůli opožděným dodávkám léků

Česká lékarnická komora v sobotu na mimořádném sjezdu v Praze řešila problémy s nedostupností některých léků. Chystá se zažalovat Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) kvůli opožděným dodávkám léků. Žalobu chce podat v případě, že ústav nezačne trestat distributory léčiv za to, že objednané léky pro konkrétní pacienty nedodávají lékárně včas, tedy do dvou pracovních dnů podle zákona. Žalobu má vedení komory připravit v řádu týdnu, tedy zhruba do konce října. ČTK to řekl její prezident Lubomír Chudoba.

Po ministerstvu zdravotnictví lékárníci požadují seznam firem, které vyvážejí léky do ciziny. Chtějí tak získat informace, která firma jaké léky vyvezla a v jakém množství, a porovnat, zda vývoz není příčinou nedostupnosti léků pro české pacienty, uvedl Chudoba. Teď má data pouze Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) a ze zákona je nesmí nikomu poskytovat. Podle jeho informací se z ČR vyvezly letos za první pololetí léky za více než 1,3 miliardy korun. Právě reexport je přitom podle komory jedním z důvodů, proč v Česku opakovaně některé léky chybí. Podle náměstka ministra zdravotnictví Filipa Vrubela se už data o vývozech léků shromažďují. Zatím jsou ale anonymní. To by se do budoucna mohlo změnit. Veřejný přístup k těmto informacím ale odmítá Asociace velkodistributorů léčiv, jde podle ní o obchodní tajemství.