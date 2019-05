Česká kapela Lake Malawi v Eurovizi postoupila do finále

Česká indie-popová kapela Lake Malawi se zpěvákem Albertem Černým uspěla v prvním semifinále písňové soutěže Eurovize, a v sobotu tak bude bojovat o vítězství. Soutěž se letos koná v Izraeli, protože loni s písní Toy vyhrála izraelská zpěvačka Netta Barzilaiová. Skupina Lake Malawi, která zpívá anglicky a která pochází z Třince, reprezentuje Českou republiku na Eurovizi se skladbou Friend of a Friend. Podle portálu Euronews má ale česká kapela mizivé šance, že by soutěž vyhrála. Za favorita portál považuje Nizozemsko, které se o postup do finále bude ucházet ve čtvrtek ve druhém semifinále.

Finále se uskuteční v sobotu 18. května. Jako vždy do něj automaticky postupují zástupci pěti zemí, které nejvíce přispívají do rozpočtu pořádající organizace, což jsou Británie, Francie, Německo, Itálie a Španělsko, a stát, kde se soutěž pořádá, tentokrát Izrael. Vítěze budou ze 41 zemí volit televizní diváci a odborná porota. Podle pravidel ale nemohou diváci hlasovat pro zástupce své země.