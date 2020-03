Česká humanitární pomoc by mohla odjet do Řecka do konce týdne. Poslancům to řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Řecko čelí náporu migrantů na hranici s Tureckem potom, co jim Ankara přestala minulý týden bránit v cestě do Evropské unie. Situací se budou odpoledne zabývat na mimořádné schůze ministři vnitra členských zemí EU. "Řecká strana odsouhlasila materiál, který potřebuje a který je ochotna si převzít," uvedl Hamáček. Materiál pochází ze zásob hasičů. Ministr zopakoval, že Česko nabídlo Řecku také okamžitou finanční pomoc jeden milion eur (asi 25,5 milionu korun). Může také nabídnou dalších 20 policistů do Evropské pohraniční služby Frontex k nynějším 18. "Česká republika udělá maximum pro to, aby se neopakovala migrační krize z roku 2015," dodal Hamáček.

U tureckých hranic s Řeckem je podle něho nyní 10.000 až 15.000 migrantů. Jde podle něho zejména o Íránce, Iráčany, Pákistánce a Afghánce. "Nejedná se o migraci ze Sýrie, syrsko-turecká hranice je uzavřena," uvedl Hamáček.