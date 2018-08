Česká ekonomika zpomalila ve 2. čtvrtletí růst na 2,4 procenta

Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí zpomalila meziroční růst na 2,4 procenta ze 4,2 procenta v prvním čtvrtletí. Mezičtvrtletně ale hrubý domácí produkt zrychlil růst na 0,7 procenta z předchozích 0,5 procenta. Zpřesněný odhad zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Tempa růstu jsou rychlejší než v prvním odhadu z poloviny srpna, který uváděl meziroční zvýšení o 2,3 procenta a mezičtvrtletní o půl procenta.

Podle ČSÚ růst ekonomiky táhla domácí i zahraniční poptávka. Nejvíce přispěly investiční výdaje a spotřeba domácností. Podniky více investovaly do strojů a zařízení. Významné byly taky investice do dopravních prostředků, hlavně u dopravních podniků. Kromě toho vzrostly investice krajů a obcí do dopravní infrastruktury. Domácnosti více utrácely za zboží i služby. "Výsledkem pozitivního ekonomického vývoje bylo, že ve druhém čtvrtletí pracovalo v České republice o 101.000 osob více než před rokem," uvedl ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet.