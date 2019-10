Česká centra připomenou zahraniční veřejnosti sametovou revoluci

Řadou projektů, aktivit a doprovodných programů napříč žánry se zaměřením na téma „svoboda“ a „osobnost Václava Havla“ připomínají Česká centra 30. výročí pádu komunistického režimu v Československu. Centra tímto způsobem chtějí přiblížit historický význam roku 1989 zahraniční veřejnosti. Česká centra o tom informovala v tiskové zprávě. Jednou z hlavních akcí je fotografická výstava nazvaná 1989 sametová revoluce - konec totalitarismu v Československu. Představuje snímky 15 fotografů z protirežimních demonstrací včetně Palachova týdne z ledna 1989 a studentského pochodu ze 17. listopadu, ale i euforii veřejnosti při následujících protestech, které vedly k ukončení komunistické vlády. Součástí výstavy je i soubor fotografií z odchodu sovětských vojsk z československého území, který sametovou revoluci završil. Výstava se uskuteční v Českých centrech v devíti zemích světa i na českých zastupitelských úřadech. Česká centra nabídnou také výstavu plakátů sametové revoluce nebo projekt Světové stopy V. Havla, což je interaktivní mapa Havlova působení v celosvětovém měřítku.

České centrum New York oslaví listopadové výročí v České národní budově bohatým programovým cyklem. Událost s názvem 30. výročí Sametové revoluce směruje napříč obory a zahrnuje oblast filmu, hudby, ale i vědy. Originální program připravují také v Bruselu ve formě mezinárodního setkání umělců a aktivistů více generací s názvem Revolution is not a garden party/ Revoluce není zahradní slavnost. Ojedinělou sérií akcí pod názvem „Srdce pro Evropu - Václav Havel 2019“ připravilo také České centrum Milán ve spolupráci s místním generálním konzulátem. Návrat svobody a demokracie připomene v italském Miláně a regionu Lombardie řada kulturních a společenských akcí. Pomyslným vrcholem bude odhalení lavičky Václava Havla na Milánské státní univerzitě 13. listopadu 2019 za přítomnosti Dagmar Havlové. České centrum Paříž připomnělo již na jaře osobnost Václava Havla výstavou Samizdat se symbolickým podtitulem „Moc bezmocných“.

Česká centra zřizuje ministerstvo zahraničí, slouží k propagaci Česka v zahraničí zejména prostřednictvím kultury. Zaměřují se také na vědu, výzkum a inovace. Česká centra tvoří síť ve 24 městech, loni uspořádala přes 2000 akcí a přilákala na 2,8 milionu návštěvníků.