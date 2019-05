Česká armáda plánuje letos nabrat přes 2000 nových vojáků

Armáda chce letos nabrat 2200 nových vojáků. Věk nových rekrutů je v průměru okolo 26 let. Podle poradkyně náčelníka generálního štábu generálky Lenky Šmerdové by armáda potřebovala mladší adepty i kvůli kariérnímu růstu. Skoro 90 procent vojáků jsou muži. Nabrat víc mladých žen se armádě nedaří i kvůli profesím, které v současnosti hledá. S náborem má armáda problémy i kvůli demografickému vývoji v Česku, od roku 2001 klesl počet mladých lidí do 30 let o půl milionu a několik dalších let bude podle Českého statistického úřadu dál klesat.