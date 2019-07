Česká armáda mění v Litvě vojáky, v Pobaltí jich bude méně

Česká mechanizovaná rota ukončila své působení v Litvě, kam byla poslána v rámci alianční předsunuté přítomnosti. Od začátku srpna ji v Pobaltí vystřídá méně početná jednotka specialistů průzkumu a elektronického boje. ČTK to řekla Vlastimila Cyprisová z tiskového oddělení generálního štábu. Za roční působení se v Litvě během dvou rotací vystřídalo přes 450 českých vojáků. Česká armáda vojáky do Pobaltí vyslala v rámci vytvoření čtyř mnohonárodních praporů předsunuté přítomnosti Severoatlantické aliance (eFP Enhanced Forward Presence). NATO tímto opatřením reagovalo na obavy svých východních členů z některých kroků Ruska. Do Lotyšska proto odjela minometná četa, ta bude podle Cyprisové v zemi do ledna 2020. Do Litvy byla nasazena početnější mechanizovaná rota o počtu až 230 vojáků složená především ze žateckého 41. mechanizovaného praporu, v jednotce působili i ženisté, logistici a zdravotníci. S sebou si rota přivezla obrněná vozidla Pandur. Vojáci působili na hlavní základně bojového uskupení, která se nachází ve výcvikovém prostoru litevské armády Rukla, vzdáleného asi 70 kilometrů od hlavního města Vilnius.