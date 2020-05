Česká armáda má v Mali kompletní tým, který převezme velení mise

Do Mali přiletěla poslední část čtyřicetičlenné skupiny českých vojáků a civilistů, kteří za dva týdny převezmou velení výcvikové mise Evropské unie. ČTK to sdělila mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. Česká armáda převezme velení mise od Portugalska 12. června, v čele mise bude stát brigádní generál František Ridzák. Bude to poprvé, kdy česká armáda převezme zodpovědnost za velení mezinárodní mise. Společně se členy nastávajícího velení mise do Mali přiletěli i vojáci, kteří se v zemi již několik let starají o ochranu velitelství či výcvikové základny.

Generál Ridzák bude v misi velet více než 700 vojákům z asi dvou desítek zemí. Hlavním úkolem mise je pomoc při výstavbě a výcviku malijské armády, která bojuje proti islámským radikálům, Česká republika do ní v současné době přispívá 120 vojáky.